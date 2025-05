L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale: ecco cosa è accaduto

Cagliari, paura al Brotzu: 33enne dà in escandescenza al Pronto Soccorso

Un giovane di 33 anni è stato protagonista nel pomeriggio di momenti di tensione nel pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Per questo motivo è stato denunciato dai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’uomo – residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine – si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale e, dopo essersi regolarmente registrato al triage, ha tentato di forzare l’ingresso dell’area di emergenza. Sosteneva infatti di non riuscire più a sopportare il malessere accusato.

Il personale sanitario ha cercato di riportarlo alla calma invitandolo ad attendere il proprio turno. L’uomo, in risposta, ha inveito contro un’infermiera e ha sferrato un calcio a una barella in sosta, danneggiandola. Per poi allontanarsi precipitosamente dai locali ospedalieri.

I Militari, giunti pochi minuti dopo, hanno avviato immediate ricerche lungo le vie adiacenti, che al momento non hanno consentito di rintracciarlo. Sebbene l’infermiera aggredita abbia scelto, allo stato, di non presentare querela, l’uomo verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

