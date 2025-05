Domus de Maria, arbitro aggredito: intervengono i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri al termine di un incontro di Serie D di calcio a 5: l’atleta denunciato per percosse aggravate

Tensione al termine di una partita del campionato provinciale di calcio a 5, Serie D girone B, andata in scena ieri sera al campo sportivo comunale di Domus de Maria. Al fischio finale, un giocatore 37enne della squadra locale ha aggredito l’arbitro colpendolo con un calcio alla caviglia, in un gesto di rabbia seguito alla sua espulsione durante la gara.

Il direttore di gara, un 30enne, ha rifiutato l’intervento del 118 e ha dichiarato di voler valutare in seguito la presentazione di una querela. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della Stazione di Pula, che hanno identificato i protagonisti, raccolto le prime testimonianze e informato la Procura della Repubblica di Cagliari. Nei confronti dell’atleta è scattata una comunicazione di reato per percosse aggravate.

L’episodio, fortunatamente, non è degenerato in ulteriori disordini, grazie anche all’immediata mediazione di un dirigente della società di casa e al tempestivo arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio della vicenda e valutare eventuali provvedimenti da parte degli organi sportivi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it