Eurallumina, i sindacati spingono: “Decreto energia Sardegna entro maggio”

Resta al centro delle discussioni la questione relativa alla crisi dello stabilimento Eurallumina a Portovesme. Ieri infatti si è tenuto un incontro al Mimit e oggi i sindacati hanno voluto fare il punto della situazione.

“Occorre definire entro maggio – affermano le sigle – il Decreto ministeriale sull’approvvigionamento dell’energia in Sardegna e, mentre appare oramai definita la struttura complessiva, restano da completare alcuni dettagli non significativi sulla parte normativa, per i quali l’assessore e il Mase hanno preso l’impegno di risoluzione in qualche giorno. È fondamentale completare il tutto rapidamente”.

Allo stesso tempo sostengono la necessità di: “Capire come affrontare il tema del congelamento delle azioni dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comitato di Sicurezza Finanziaria. Come sempre fatto le sentenze si rispettano e non si commentano ma riteniamo utile capire come agirà la proprietà”.

Per la prossima riunione è stato poi chiesta la presenza del Ministero dell’Economia e Finanza, in modo da provare a velocizzare i processi di riavvio.

