Dinamo Sassari, un saluto di fine stagione alternativo: brindisi con i tifosi

La gara contro Brescia è stata l'ultima della stagione in casa e perciò i biancoblù hanno voluto passare una bella serata con i loro tifosi

Una Dinamo Sassari ormai già salva da settimane domenica ha disputato contro Brescia la sua ultima partita casalinga per questa stagione. Un appuntamento che è stato sfruttato anche per salutare i propri tifosi in modo alternativo.

Come ormai è divenuto consueto nelle ultime stagioni, i Giganti hanno realizzato un “terzo tempo” con tutti i presenti al PalaSerradimigni e offrendo loro l’opportunità di brindare insieme alla squadra:

“Domenica sera, dopo la gara con Brescia, si è tenuto il consueto saluto di fine stagione alla squadra. I Giganti hanno potuto brindare insieme ai tifosi in un bel momento di convivialità” ha scritto sui social il club sassarese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it