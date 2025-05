Ctm e Polizia Postale insieme per contrastare il fenomeno delle truffe e delle frodi online. Nella sede Ctm di viale Trieste 159/3, è stato firmato un protocollo d’intesa alla presenza del Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro, del Presidente di CTM Fabrizio Rodin, del Direttore Generale Bruno Useli e del Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Sardegna”, Francesco Greco.

L’accordo nasce a seguito delle truffe che, nel corso del 2024, hanno colpito numerosi clienti di Ctm, ingannati da false pagine che promettevano sui social network abbonamenti annuali a pochi euro, per poi sottrarre dati personali e bancari.

“Ctm – ha dichiarato il Presidente Fabrizio Rodin – ha agito sin da subito adottando tutte le misure necessarie per tutelare i propri clienti, segnalando le pagine fraudolente e avviando una massiccia campagna di comunicazione sui nostri canali ufficiali. Abbiamo inoltre coinvolto immediatamente la Polizia Postale per individuare soluzioni congiunte ed efficaci. Oggi, con la firma di questo protocollo, rafforziamo il nostro impegno anche attraverso una nuova campagna informativa che utilizzerà tutti i nostri mezzi aziendali. Il nostro obiettivo è allertare i clienti sull’importanza di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali Ctm, riconoscibili anche grazie alla certificazione Meta Verified, con la spunta blu.”

“Nel velocissimo mondo virtuale – ha dichiarato il Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro – la protezione delle infrastrutture critiche, che necessariamente trattano servizi di pubblica utilità, diventa una priorità nella difesa del complesso sistema della sicurezza. Comportamenti consapevoli e monitoraggi adeguati possono costituire senz’altro elementi protettivi non solo per i cittadini ma anche per l’intera struttura aziendale di servizi che opera in favore di questi”.

“La firma di questo protocollo – ha dichiarato il Dirigente della Polizia Postale Francesco Greco – rappresenta un importante traguardo nella costruzione di un sistema di sicurezza digitale più efficace e condiviso. Abbiamo accolto con favore la richiesta di CTM, attivando un confronto tecnico-operativo continuo e orientato alla prevenzione. La collaborazione tra pubblico e privato è oggi più che mai fondamentale per tutelare utenti e servizi, e la formazione diffusa resta lo strumento più potente per contrastare gli attacchi informatici alle aziende che erogano servizi pubblici essenziali, nonché le truffe e le frodi online a danno degli utenti di questi ultimi.”

Con il nuovo accordo, Ctm e Polizia Postale collaboreranno attivamente sia per migliorare la sicurezza dei sistemi aziendali, sia per sensibilizzare la popolazione sui rischi delle truffe online, con l’obiettivo di rendere sempre più sicuro l’accesso ai servizi digitali del trasporto pubblico

