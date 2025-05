Arbus, turista bloccata sul Monte Arcuentu: salvata dai Vigili del fuoco

Intervento con elicottero e tecnici specializzati per soccorrere una 60enne rimasta isolata in una zona impervia ad Arbus

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Arcuentu, nel territorio di Arbus. Una turista di 60 anni è rimasta bloccata in una zona particolarmente impervia tra le pareti rocciose durante un’escursione. La donna ha perso l’orientamento e non è più riuscita a proseguire né a tornare indietro, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

A coordinare le operazioni è stato il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha inviato sul posto una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), affiancata dal personale del distaccamento di Sanluri. Fondamentale anche il supporto aereo fornito dall’elicottero “Drago 148” del Reparto Volo Sardegna, decollato da Alghero su attivazione della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco.

La turista è stata localizzata, raggiunta dai soccorritori e, grazie a un’operazione con verricello, trasportata in zona sicura. Fortunatamente, la donna è apparsa in buone condizioni di salute e non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

