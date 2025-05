Cagliari, anziana investita in via Santa Gilla: è in ospedale | Traffico in tilt

L’82enne è stata travolta mentre attraversava la strada: viabilità in tilt e traffico deviato in tutta la zona

Cagliari, anziana investita in via Santa Gilla: è in ospedale | Traffico...

Paura questa mattina in via Santa Gilla a Cagliari. Un’anziana di 82 anni, residente in città, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Intanto, la circolazione stradale è andata in tilt, con via Santa Gilla rimasta completamente bloccata, con lunghe colonne di auto e bus fermi.

Il traffico proveniente da viale Trieste e viale Trento è stato deviato in via Sant’Avendrace, con ulteriori disagi alla viabilità.

