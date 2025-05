Oristano, ubriaco aggredisce e picchia la compagna: 38enne arrestato

A Oristano, la Polizia ha eseguito l’arresto in flagranza di un uomo per il reato di maltrattamenti ai danni della convivente. Gli agenti della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura sono intervenuti presso il domicilio della coppia in seguito alla segnalazione di una disputa tra i due. Hanno intercettato l’uomo mentre tentava di lasciare l’abitazione, mostrando evidenti segni di ubriachezza. All’interno, la donna è stata trovata in forte stato di shock, con la maglietta lacerata ed escoriazioni sul corpo, circostanze che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il suo trasporto all’Ospedale San Martino.

Come riportato da LinkOristano, le indagini degli agenti hanno rivelato che l’uomo, un trentottenne già conosciuto dalle forze dell’ordine, aveva ripetutamente esercitato violenza fisica e psicologica, proferito minacce e sottoposto la compagna a continue umiliazioni, costringendola a vivere in condizioni di grave disagio fino all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno posto fine alle condotte abusive.

Dopo l’arresto in flagranza, l’uomo è stato condotto in Questura e successivamente trasferito al carcere di Massama, rimanendo a disposizione della procura di Oristano in attesa del processo per direttissima.

