Guardia medica viale Trieste, Asl Cagliari precisa: “Montascale funzionante”

L'Azienda ha emesso un comunicato a seguito della denuncia fatta dall'associazione SardegnAccessibile: "Ad ogni modo ci scusiamo per il disagio subito"

A seguito della denuncia avvenuta tramite i social da parte dell’associazione SardegnAccessibile, in merito alla Guardia medica di Viale Trieste, la Asl di Cagliari ha voluto svolgere un sopralluogo ed ha poi emesso un comunicato.

“L’Asl di Cagliari si è immediatamente attivata questa mattina per verificare l’accessibilità della struttura – si legge nella nota – Nel corso di un sopralluogo con i tecnici dell’Azienda, infatti, si è potuto constatare che il montascale risulta perfettamente funzionante e non è presente nessun cartello che preveda una specifica formazione nell’utilizzo”.

“A riguardo – prosegue il comunicato – per il tramite dei responsabili delle ditte a cui afferiscono il personale addetto al portierato e la guardia armata, è stato ribadito di comunicare agli operatori di supportare nell’accesso i disabili che necessitano assistenza, azionando il montascale per garantire un accesso facilitato e in sicurezza ogni qualvolta ne venga fatta richiesta”.

La Asl infine si scusa per le problematiche che sono nate: “Ad ogni modo, la Direzione della ASL 8 si scusa con l’Associazione e con tutte le persone disabili o con difficoltà di deambulazione per il disagio subito”.

