Napoli e Fiorentina su Zortea: 12 milioni per strapparlo al Cagliari

Il Napoli e la Fiorentina hanno posato i propri occhi su Nadir Zortea, esterno offensivo del Cagliari. Più defilato l’interesse anche di Lazio e Torino. Ma le prime due sarebbero nettamente in vantaggio e potrebbero scatenare una vera e propria asta.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Zortea potrebbe lasciare Cagliari solo per una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Acquistato la scorsa estate per 5 milioni, l’ala ha vissuto una annata importante, che ha raddoppiato essenzialmente il suo valore nel mercato.

Il Napoli aveva espresso già un mese fa il suo apprezzamento: Antonio Conte lo vedrebbe nello scacchiere come un “nuovo Spinazzola“. Il club partenopeo vanta un buon rapporto con la dirigenza rossoblù, e dunque viene indicata come favorita per l’acquisizione.

Secondo fonti di mercato, è possibile che la dirigenza azzurra possa proporre delle soluzioni alternative: dall’intero cartellino di Elia Caprile (che, però, sembra destinato a non rimanere a Cagliari la prossima stagione) al prestito con diritto di riscatto di Michael Folorunsho, attualmente alla Fiorentina.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it