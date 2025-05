David di Donatello, successo per “Berlinguer”: Elio Germano miglior attore

L’attore vince il suo sesto David come miglior protagonista per il film sullo storico leader sardo del Partito Comunista Italiano

Elio Germano conquista il David di Donatello 2025 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in “Berlinguer – La grande ambizione”. Si tratta del sesto riconoscimento in carriera per l’attore romano, che dal palco ha scelto di trasformare il momento di gloria in un messaggio politico e civile, anche sulla scia di ciò che rappresentò lo storico leader politico sardo che ha interpretato nella pellicola.

“Voglio dedicare questo premio a tutte queste persone che ogni giorno lottano per raggiungere quella parità di dignità che è scritta nella nostra Costituzione” ha dichiarato Germano, visibilmente emozionato. “Vuol dire che tutte le persone devono essere degne allo stesso modo. Una persona povera deve avere la stessa dignità di una persona ricca, un nero la stessa dignità di un bianco, una donna la stessa dignità di un uomo, un italiano la stessa di uno straniero. E permettetemi di dire: un palestinese la stessa dignità di un israeliano“.

Germano ha raccolto gli applausi del pubblico in sala, mentre il film su Enrico Berlinguer continua a raccogliere grandi consensi dalla critica.

