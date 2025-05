Cagliari, 2000 giocattoli contraffatti al Porto Canale: scatta il sequestro

Oltre 2000 giocattoli contraffatti sono stati sequestrati al Porto Canale di Cagliari dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’operazione si è svolta nel quadro dei controlli sulle merci in transhipment, su un container proveniente da Tangeri (Marocco) e diretto in Tunisia.

Durante l’ispezione della nave portacontainer attraccata alla banchina terminal Mito, gli agenti hanno rinvenuto giocattoli di noti marchi privi dei requisiti minimi di sicurezza e di qualsiasi autorizzazione alla riproduzione. Secondo quanto accertato dai periti delle aziende titolari dei marchi, si tratta di prodotti contraffatti, potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla contraffazione e alla tutela del consumatore. Le merci illegali, spesso legate a organizzazioni criminali, rappresentano una minaccia per il mercato e per l’immagine delle imprese legittime, nonché un potenziale pericolo per la salute.

L’operazione rientra nel protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, che prevede l’uso integrato di banche dati e scanner nei punti doganali strategici. Le indagini proseguono ora per risalire ai responsabili lungo la filiera del falso.

