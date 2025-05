Cagliari, Luna Rossa sbarca al Porto Canale: presto un secondo cantiere

Luna Rossa raddoppia la sua presenza a Cagliari e annuncia un nuovo insediamento industriale nell’area est del Porto Canale. Dopo la base operativa al molo Ichnusa, la squadra velica ha ottenuto in concessione un ampio lotto dove realizzerà un cantiere avanzato per la costruzione, la manutenzione e il collaudo di imbarcazioni da competizione.

Il nuovo polo industriale, concepito per supportare la sfida alla prossima America’s Cup, si estenderà su una superficie di 27mila metri quadri, con due banchine di 203 e 210 metri rispettivamente, e relativi specchi d’acqua per un totale di circa 13.940 metri quadrati.

Luna Rossa è una delle 5 realtà che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dei lotti destinati allo sviluppo della cantieristica nautica nel porto industriale. Tra le società assegnatarie vi è Gordon’s Light Structures Srl, in collaborazione con Cantieri di Olbia Srl, che ha ottenuto due lotti distinti.

Il primo, di tipologia A, prevede un canone annuo di circa 96 mila euro e comprende una superficie scoperta di circa 50mila metri quadri, una banchina di 176 metri e circa 5.800 mq di specchio acqueo. Il secondo lotto, di tipologia C, ha un canone annuo di poco superiore ai 21mila euro e include una superficie di 12.500 metri quadri con banchina sul canale interno.

Un’altra assegnazione ha riguardato l’associazione temporanea di imprese composta dal Cantiere navale Sa Perdixedda e da SCA.FE Srl, che ha ottenuto due lotti retrobanchinali. Il primo, di tipologia D, ha un’estensione di 7mila mq per un canone annuo di 12.400 euro ed è destinato a un cantiere per rimessaggio, laboratori artigiani e attività complementari per imbarcazioni fino a 15 metri. Il secondo, di tipologia E, ha una superficie di 3.500 mq e un canone annuo di poco superiore a 6 mila euro, per finalità operative analoghe.

Infine, ICN Srl – Iannella Costruzioni Metalliche e Navali si è aggiudicata un lotto di tipologia D, senza sbocco a mare, per un canone annuo di circa 15.500 euro. L’assegnazione dei lotti ancora disponibili – 5 su 11 – avverrà secondo i medesimi criteri stabiliti nella procedura ad evidenza pubblica avviata nel settembre 2024.

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo Deiana, ha definito questa fase “un successo storico che apre la strada ad una nuova stagione di crescita imprenditoriale ed economica per il Sud dell’Isola e non solo”.

E su Luna Rossa commenta: “Merita sicuramente attenzione particolare la nascente base tecnologica ed industriale di Luna Rossa che rafforza ufficialmente il legame a doppio filo con Cagliari e la Sardegna, ambiente naturale e casa dove preparare interamente le proprie sfide sportive”.

