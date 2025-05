Licheri contro Gasparri: “Non accettiamo lezioni morali da lui”

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, si scaglia contro Maurizio Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia in Senato.

“Non accettiamo lezioni di moralità e di coerenza da Maurizio Gasparri, noto alle cronache negli ultimi giorni per le sue posizioni sessiste e per le sue dichiarazioni costantemente fuori contesto”, è quanto afferma la senatrice.

“La Presidente Todde – aggiunge – ha ereditato una Regione in ginocchio che non conosce pari, proprio a causa della pessima gestione fatta dalla maggioranza di cui Gasparri fa parte. E dopo un solo anno di governo i sardi iniziano a vedere i cambiamenti e il ritorno della legalità.

“Fa specie rilevare che chi ha votato Ruby nipote di Mubarak parli di doppia morale. Nell’elezione della Presidente Todde è tutto regolare, se ne faccia una ragione”, conclude.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it