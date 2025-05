Island Cup 2025: lo spettacolo del calcio sbarca nel Sud Sardegna!

12 squadre si affronteranno in un torneo di calcio a 7 che promette di unire sport, intrattenimento e spettacolo in un’esperienza senza precedenti. È tutto pronto per la Island Cup che accenderà l’estate calcistica sarda.

Ideato e organizzato da Marco Chiaramida ed Emanuele Binaghi, l’Island Cup prenderà il via martedì 13 maggio allo Sporting Bola di Quartu Sant’Elena e si giocherà ogni martedì e mercoledì sera per 3 mesi consecutivi.

Il torneo si svilupperà in due fasi: una prima fase a gironi e, a seguire, le emozionanti fasi finali, che decreteranno la squadra campione. A scendere in campo saranno alcune delle promesse più brillanti del calcio sardo e veterani del panorama calcistico italiano, per un mix esplosivo di talento, esperienza e passione.

Ma l’Island Cup non è solo calcio giocato: il torneo sarà accompagnato da dirette streaming, contenuti social esclusivi, minigiochi e tante sorprese che coinvolgeranno il pubblico dentro e fuori dal campo.

La competizione sarà il cuore pulsante dell’evento, ma lo spirito sarà quello della festa, del confronto sportivo e dell’intrattenimento condiviso.

Il tutto è stato inaugurato con una grande serata di presentazione: martedì scorso (6 maggio) alle 19:30, al Bola sede del torneo, dove si è svolto il sorteggio dei gironi e la festa d’apertura che ha ufficialmente acceso i riflettori sulla competizione.

Il premio finale? Da sogno: un viaggio a Mykonos con volo e soggiorno inclusi per la squadra che solleverà la coppa

Ecco perché non puoi perdertela:

• Il livello è altissimo: sfide equilibrate, giocate spettacolari e tanta competizione.

• Il format è moderno e coinvolgente, con colpi di scena garantiti.

• Ogni serata allo Sporting Bola è un evento imperdibile, dentro e fuori dal campo.

• È l’occasione perfetta per vivere il calcio da protagonista, ovunque tu sia.

Vieni a tifare dal vivo o se non puoi segui le dirette online!

Island Cup 2025: sport, spettacolo, leggenda.