Federico Pasquini saluta la Dinamo dopo 14 anni: “Grazie di tutto”

Quattordici anni di successi scorrono in un battito di ciglia nella mente di ogni tifoso della Dinamo, con l’impressione che oggi una piccola parte di questa storia si chiuderà qui. Come annunciato dal club, a fine stagione le strade dei biancoblù e del general manager Federico Pasquini si separeranno.

Una decisione presa in totale accordo tra le parti, come traspare dalle parole di Pasquini: “Mi conoscete: io cerco di essere sempre sul pezzo. Il giorno dopo il Triplete, per esempio, ero già al pc a cercare dei nuovi giocatori da portare a Sassari. Una mattina mi sono svegliato e non avevo più lo stesso livello di energia”.

“Ho subito informato il presidente – prosegue – e ho deciso di prendere un’altra strada. Da un punto di vista emotivo non è semplice, ma sotto il profilo professionale non mi va di prendere in giro nessuno. Ringrazio tutti: Stefano Sardara, il vice presidente Gianmario Dettori, tutti i collaboratori di questi anni. Mi avete fatto sentire a casa”.

Restano però nella testa e nel cuore i ricordi degli anni più gloriosi: il triplete del 2014-15, a cui si aggiungono la Supercoppa e la Fiba Europe Cup del 2019. Pasquini infatti arrivò nel 2011 insieme al presidente Sardara e si dimostrò fin da subito un punto di riferimento fondamentale per la crescita della Dinamo.

“Tutto il mondo Dinamo – si legge nella nota della squadra sassarese – desidera augurargli le migliori fortune per il futuro, sia in ambito professionale che personale. In bocca al lupo, Federico. E grazie di tutto!”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it