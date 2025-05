Leone XIV, dalla diocesi di Ales-Terralba presenti a San Pietro per il nuovo Papa

Un gruppo di pellegrini accompagnati da monsignor Roberto Carboni era presente in Vaticano per l'annuncio del nuovo pontefice

Presenti a San Pietro per l’attesissima fumata bianca. Grande emozione per i fedeli della diocesi di Ales-Terralba che, accompagnati da monsignor Roberto Carboni, si sono ritrovati in piazza San Pietro a pregare per l’elezione del nuovo pontefice e a vedere dal vivo la prima volta di Papa Leone XIV.

“È stata davvero una grande emozione essere presenti al momento dell’annuncio del nuovo Pontefice – racconta monsignor Carboni – è stata davvero una grazia, per il nostro pellegrinaggio di questi giorni, pregare con il nuovo Papa affacciato dalla Loggia”.

