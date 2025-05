Salmo, la rivelazione: “Ho rifiutato 1 milione di euro da X Factor”

Diversi anni fa, Salmo ha rifiutato di diventare uno dei quattro giudici di X Factor. Ruolo poi ricoperto dall’amico producer Hell Raton (Manuel Zappadu). A rivelarlo è stato lo stesso rapper olbiese in una intervista nel podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan.

“Ho rifiutato un milione di euro per fare X Factor. Avevo fatto la prova, è stato anche bello. Dovevo analizzare tre artisti, invece ne ho fatti 10. Ho fatto tutti commenti tecnici e detto anche cose pesanti e loro mi dissero ‘abbiamo bisogno di questo’. Prima ho chiesto 500mila euro e hanno accettato, poi ho alzato a un milione e hanno detto ok. Ho rifiutato”.

Il motivo del rifiuto è duplice. “In quel periodo dovevo fare anche la serie tv e non volevo andare a X-Factor a piangere, perché poteva anche succedere. Per la musica sono sensibile, non c’è niente che mi faccia piangere come la musica”.

