Le nostre valutazioni dopo la sconfitta del Cagliari al Sinigaglia per 3-1 contro il Como

Como-Cagliari 3-1, le pagelle: difesa da brividi, l’attacco non incide

Il Cagliari perde 3-1 contro il Como al Sinigaglia. Gara sottotono da parte dei rossoblù, incapaci di gestire il vantaggio trovato con Adopo su un errore di Reina. Orrore la difesa, sempre fuori tempo nel mettere in fuorigioco gli attaccanti avversari e distratta nelle situazioni più importanti. Ecco le pagelle:

Caprile 6: Forse su Caqueret poteva uscire in maniera più decisa, ma nulla da matita rossa.

Palomino 4,5: Si perde Caqueret sul gol dell’1-1, fuori posizione sul 3-1. Pessima la gestione della linea difensiva, che doveva governare lui. L’assenza di Mina e Luperto si sente tantissimo.

Obert 5: Qualche rischio di troppo palla al piede. Si perde Cutrone sul gol del 3-1.

Zappa 5: In ritardo a mettere in fuorigioco Caqueret, poi troppo spazio lasciato a Strefezza che comunque è bravo a fare un gran gol. (60′ Felici 5,5: Prova qualche spunto, ma nulla di davvero pericoloso).

Augello 5: Qualche tentativo di spinta a sinistra, ma ha sul groppone il ritardo sul gol del 3-1 che chiude la gara.

Adopo 6,5: Alla consueta consistenza in mediana aggiunge tempismo negli inserimenti e si guadagna un gol meritatissimo. Esce per l’ammonizione, ma è uno dei pochi a salvarsi. (71′ Pavoletti 6: Prova a caricare la squadra ma entra in una situazione difficile).

Makoumbou 5,5: Tante imprecisioni e palloni persi. (79′ Marin sv).

Zortea 6,5: Grande intuizione sul gol di Adopo. Spinge sulla destra e dai suoi piedi partono alcune delle migliori iniziative sarde.

Viola 5,5: Botta al naso sfortunata a inizio gara, poi poco coinvolto nella manovra. (60′ Deiola 5,5: Ingresso che non sposta nulla, anzi peggiora la situazione e contribuisce ad abbassare la squadra).

Luvumbo 6: Una delle poche spine nel fianco per la difesa lariana. Impreciso, ma per lo meno vivace. (79′ Gaetano sv).

Piccoli 5: Sbaglia una grande occasione di testa al 56′. Poi poco altro, essendo isolato e facile preda dei difensori avversari.

Nicola 5: Non riesce a tenere la sua squadra sul pezzo e ora è costretto a sperare nei risultati delle altre. Squadra sempre bassa, tolto il gol di Adopo pochissimo altro in zona gol. A sua parziale attenuante le assenze di Mina e Luperto, con la difesa vera protagonista in negativo della gara. Ora la gara con il Venezia rischia di diventare pericolosissima.

