Basi militari, Todde accusa Governo: “Ddl 1887 è attacco a nostra autonomia”

La presidente della Regione è intervenuta in occasione del congresso di Europa Verde: “Ribadisco a Roma che sul nostro territorio decidiamo noi”

Ieri la presidente della Regione Alessandra Todde ha preso parte al congresso di Europa Verde, tenutosi a Sassari, e ha espresso un parere fortemente contrario all’eventuale istituzione di basi militari sul territorio sardo, senza il consenso dei sardi.

Todde infatti si è schierata contro il disegno di legge 1887 che, qualora venisse approvato, prevederebbe la possibilità per lo Stato di aggirare le norme a tutela dell’ambiente per la realizzazione di basi militari, in caso di esigenze di sicurezza nazionale.

Un elemento che, di rimando, obbligherebbe le regioni a richiedere autorizzazioni anche per l’applicazione di normative ambientali.

“Ribadisco a Roma che sul nostro territorio decidiamo noi, non accetteremo di essere calpestati – ha affermato Alessandra Todde – Il disegno di legge 1887 voluto dal centrodestra, mina in profondità le competenze delle regioni in materia ambientale, sottraendogli ogni controllo sui territori dove sorgono complessi militari”.

“Una proposta che rappresenta un autentico attacco all’autonomia regionale e che potrebbe ridurre il controllo sulle aree militari. Non lo possiamo accettare” ha concluso la Presidente.

