Salmo riabbraccia la sua Sardegna: “Capito tardi il legame che ho con l’Isola”

Qualche giorno fa il rapper sardo Salmo ha presentato il suo nuovo album, intitolato “Ranch“, un’opera che vuole rappresentare la fase di cambiamento che l’artista sta affrontando in questo momento.

Nel corso di alcune interviste, svolte per presentare l’album appunto, il rapper si è soffermato anche sul suo legame con la Sardegna: “Il legame che ho con la Sardegna l’ho capito tardi. I sardi, certe volte, a una certa età, vanno in giro per il mondo a cercare posti più belli ma in realtà non li trovano mai”.

“Così ho fatto anch’io – prosegue Salmo – Pensavo di trovare dei posti più belli, una casa alternativa alla Sardegna. Ma non è mai successo. Così, a quarant’anni, ho avuto l’esigenza di ritornare nel posto più bello del mondo”.

