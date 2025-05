Geppi Cucciari ieri è stata l’ospite comico della puntata del talent Amici e come di consueto per chi viene invitato, ha fatto un lungo monologo. L’oggetto del suo discorso è stato il prossimo Referendum, per il quale si andrà a votare l’8 e il 9 giugno, invitando appunto a esprimere il proprio parere.

Tuttavia, sui social sono scoppiate le polemiche e un utente in particolare su X ha pesantemente insultato la conduttrice sarda: “Che grandissima m***a Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti”.

E’ stata la stessa Geppi Cucciari poi a rispondergli, sempre attraverso i social: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it