Violenza a Cagliari, 31enne pesta controllore del bus: arrestato (con fatica)

L’aggressione è avvenuta in piazza Matteotti: la vittima, un cinquantatreenne, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” per le cure

Nella serata di ieri, sabato 10 maggio, in piazza Matteotti a Cagliari, un equipaggio del IX Battaglione “Sardegna”, impiegato in servizio di ordine pubblico, è stato allertato da alcuni passanti che segnalavano l’aggressione di un controllore del trasporto pubblico presso la vicina fermata dell’autobus di via Roma.

I militari hanno individuato un trentunenne di origine senegalese, già noto alle Forze dell’Ordine e in evidente stato di alterazione psico-fisica, mentre colpiva l’addetto al controllo titoli di viaggio.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo, come se nulla fosse, ha proseguito nel proprio atteggiamento violento, costringendo gli operatori ad intervenire con decisione, bloccandolo e a dichiarandolo in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La vittima, un cinquantatreenne, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” per le cure del caso.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

