Cagliari, i bunder non funzionano: residenti con la spazzatura in casa

Residenti cagliaritani del quartiere Marina infuriati per nuovi disagi legati ai rifiuti. A denunciarli è la presidente dell’associazione “Apriamo le finestre alla Marina”, Sandra Orrù.

“Il bunder dell’organico 10U1 di via dei Pisani non funziona da 5 giorni, quindi ci stiamo riportando l’organico a casa! Segnato tramite AligApp, comunicato all’URP e al Dirigente di riferimento. Niente. Nel frattempo decorazioni di sacchetti lasciati nelle vicinanze e il solito complemento di arredo che completa la composizione. Concludo facendo notare che oltre questi bunder che non si aprono ne abbiamo decine che sono sempre aperti e ci finisce dentro di tutto”.

Orrù punta il dito sull’amministrazione Zedda, con cui i rapporti non sono idilliaci.

“Una gestione così pessima eravamo da tanto che non la vivevamo. Vabbè tanto siamo in periferia…ah, no siamo in pieno centro, vetrina dei turisti e della movida”.