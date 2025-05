Cagliari, Zedda condanna gli atti vandalici: “Questi episodi vanno estirpati”

Massimo Zedda non vuole rimanere inerte davanti agli atti vandalici avvenuti nei giorni scorsi: prima era stato colpito il servizio igienico numero 2 del Poetto, poi erano stati registrati dei furti negli uffici comunali di via Po e infine l’incendio doloso avvenuto nel centro di quartiere StraKrash in via Brianza.

Da parte del Sindaco è infatti arrivata una ferma condanna: “Questi episodi di microcriminalità vanno estirpati e condannati con fermezza e senza indugio. Il Comune ha bisogno di supporto per garantire la sicurezza di cittadine e cittadini, assicurare e tutelare il decoro urbano. La città, i suoi beni, monumenti e servizi, nella maggior parte dei casi gratuiti, devono essere rispettati”.

“Il dialogo con le forze dell’ordine, la questora e il prefetto è costante – prosegue Zedda – per cui auspico al più presto un tavolo comune per effettuare maggiori controlli in ogni quartiere. Allo stesso tempo è necessario intensificare attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria. Infine, trovare soluzioni condivise per evitare prelievi dalle casse comunali, già in difficoltà, che potrebbero essere impiegati per ben altre migliorie e servizi aggiuntivi”.

Al messaggio di condanna verso questi atti, definiti vili e inaccettabili, si sono poi unite in modo unanime l’intera Giunta e Consiglio Comunale: “Non saranno atti intimidatori o distruttivi a fermare il nostro impegno per Cagliari”.

