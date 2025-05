Crollo Torres, Udassi: “Sconfitta che impone riflessioni importanti”

Una sconfitta così non è stata un fulmine a ciel sereno, bensì qualcosa di molto peggio. La Torres si è sciolta come neve al sole al cospetto dell’Atalanta U23 per 7-1 e il risultato non poteva che portare il presidente Stefano Udassi ad operare delle riflessioni importanti.

Il Presidente infatti è intervenuto in prima persona e ha voluto fare il punto della situazione: “Ieri è stata una sconfitta dolorosa, inattesa, che non ha scusanti. Ci rendiamo conto, dalla proprietà a tutte le componenti, di questo ed è evidente che comporti analisi profonde interne e responsabilità”.

“Avevamo aspettative ben diverse dai Playoff e dalla partita d’andata – prosegue – e per questo siamo molto delusi in particolare verso gli sforzi dei nostri tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno e con grande sacrificio erano presenti anche a Caravaggio”.

L’impressione è che ci saranno parecchi movimenti in vista della prossima stagione: “Una sconfitta del genere impone riflessioni importanti ed è per questo che dobbiamo fare necessariamente tesoro dell’accaduto per migliorarci”.

“Lo dobbiamo alla nostra splendida tifoseria – conclude Udassi – a noi stessi, agli sponsor che credono in noi, ai tanti sacrifici ed investimenti fatti in questi anni e alla nostra città. Lo dobbiamo alla storia della Torres. Le sfide non finiscono qui e abbiamo, ed avremo, bisogno del sostegno di tutti”.

