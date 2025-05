Cagliari, che pasticcio! Il Venezia batte la Fiorentina e alla Domus gara decisiva

Il Cagliari mantiene un vantaggio di 5 punti sulla zona retrocessione, ma con il Venezia domenica alla Domus e l'Empoli contro la cenerentola Monza non può rilassarsi

Non aver chiuso la pratica subito costa qualche settimana d’ansia in più per i tifosi sardi. Dopo il successo contro il Verona che sembrava ormai aver messo il Cagliari al riparo, ecco le due sconfitte contro Udinese e Como, accompagnate dai risultati positivi delle squadre dietro.

Con la vittoria di ieri del Venezia per 2-1 sulla Fiorentina, la 36ª giornata di campionato ha riaperto completamente la lotta salvezza. I sardi hanno visto ridursi il vantaggio sul terzultimo posto a 5 punti, con i lagunari usciti dalla zona calda e pronti alla battaglia di domenica all’Unipol Domus proprio contro il Cagliari.

La squadra di Nicola ha ancora un cuscinetto di diverse squadre dietro e il margine di 5 punti su Lecce e Empoli, che occupano due caselle retrocessione a 28 punti, resta rassicurante. Tuttavia, all’orizzonte c’è uno scontro diretto con un carichissimo Venezia, così come il calendario delle altre vede l’Empoli sfidare la cenerentola Monza e il Lecce affrontare un Torino già rilassato.

Chiudere la pratica domenica nell’ultima gara casalinga è quindi fondamentale. All’ultima di campionato ci sarà il Napoli al Maradona per giocarsi lo Scudetto: la peggior partita di tutto il campionato. Bisogna arrivarci già salvi per evitare qualsiasi tipo di imprevisto.

