Nuova Bandiera Blu sarda: ecco la spiaggia La Cinta di San Teodoro

La Sardegna consolida la sua reputazione di custode di un litorale di eccellenza, issando la Bandiera Blu in 16 delle sue municipalità, segnando un progresso rispetto all’anno precedente. La novità di quest’anno è l’ingresso di San Teodoro, con la sua rinomata spiaggia de La Cinta, tra le località insignite. Un ulteriore elemento positivo per l’isola è che nessuna delle sue precedenti destinazioni ha perso questo prestigioso riconoscimento.

Questo risultato sottolinea come la Sardegna non offra solamente un mare cristallino e incontaminato, ma dimostri anche un impegno concreto nella depurazione delle acque reflue, nella gestione responsabile dei rifiuti e, più in generale, nell’attuazione di politiche ambientali virtuose.

Proprio questi aspetti, che vanno oltre la sola qualità delle acque di balneazione, rappresentano i criteri di valutazione adottati dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per l’assegnazione di questo ambito sigillo di qualità ambientale.

