Asl Cagliari, svolta buoni pasto per i dipendenti: erogati dopo 8 mesi

La tanto attesa svolta per la questione dei buoni pasto per i dipendenti della Asl di Cagliari è arrivata. Dopo una sospensione durata 8 mesi, i lavoratori e le lavoratrici hanno ricevuto l’accredito dei buoni per il periodo compreso tra settembre 2024 e marzo 2025.

“Non appena avuto contezza della situazione, gli uffici si sono attivati per risolvere quanto prima la questione e sbloccare l’erogazione dei benefit spettanti ai dipendenti – ha spiegato il neo commissario Aldo Atzori – Siamo contenti che i lavoratori possano ora disporre di nuovo dei buoni pasto”.

Per quanto riguarda invece i conguagli per gli anni 2023 e 2024 mancanti saranno effettuati tra giugno e luglio 2025, in base alle risultanze dei cartellini delle presenze.

