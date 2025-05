Alessia Orro, dopo il campionato vacanza alle Maldive col fidanzato

Per lei un modo per ristorarsi dopo il lungo campionato vissuto con la Vero Volley Milano e in attesa di raggiungere il ritiro della Nazionale per affrontare la Nations League

Alcuni giorni di vacanza alle Maldive per Alessia Orro insieme al fidanzato Matteo Picchio, pallavolista anche lui, della Vero Volley Milano. La palleggiatrice da alcuni giorni sta immortalando su Instagram alcuni dei momenti più importanti del soggiorno.

“Sono fatta per le giornate di sole” ha pubblicato come didascalia in uno dei post che la vedono divertita e felice mentre si gode i momenti di relax..

Per lei un modo per ristorarsi dopo il lungo campionato vissuto con la Vero Volley Milano e in attesa di raggiungere il ritiro della Nazionale per una estate competitiva: a breve ci saranno da affrontare la Nations League (dove le azzurre sono campionesse uscenti) mentre ad agosto prenderanno il via i Mondiali.

