Terrore a Bancali: scoppia una rissa a coltellate tra detenuti

Giornata di follia nel carcere di Bancali, a Sassari. Come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del delegato nazionale per la Sardegna Antonio Cannas, è scoppiata una rissa tra una decina di detenuti della Sezione I.

Durante lo scontro, in cui sono stati utilizzate diverse armi (bastoni, coltelli), un detenuto è rimasto ferito da una coltellata.

In precedenza, un poliziotto era stato aggredito da un detenuto mentre questi era all’ora d’aria: avvicinato l’Agente con una scusa, il detenuto lo ha preso e fatto sbattere contro l’inferriata, graffiandolo e colpendolo al ginocchio ed alla testa.

“Questa ennesima aggressione dimostra, ancora una volta, come le condizioni lavorative all’interno dell’istituto siano diventate insostenibili. Chiediamo con urgenza un intervento risolutivo da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia: serve personale, servono garanzie e servono tutele. Non è più accettabile che gli agenti siano lasciati soli a fronteggiare rischi crescenti, senza supporto né riconoscimento” commenta Cannas.

