Muravera, ubriachi prendono a martellate la caserma dei Carabinieri: denunciati

Serata fuori controllo a Muravera. Due uomini, in evidente stato di ubriachezza, si sono accaniti contro il portone della Stazione dei Carabinieri, colpendolo più volte con un martello. Il fatto è avvenuto nelle ore serali di ieri, approfittando della momentanea chiusura del presidio.

L’azione, segnalata tempestivamente da alcuni cittadini allarmati dai forti colpi, ha portato sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito. Davanti all’ingresso della caserma, i militari hanno trovato e sequestrato l’attrezzo metallico usato per il danneggiamento.

Le ricerche effettuate nelle vie adiacenti hanno permesso di rintracciare i presunti autori in via Roma: due residenti di 43 e 42 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. Il primo è stato individuato in uno stato di forte agitazione, mentre il secondo è stato trovato a terra, semi-incosciente per l’eccessivo consumo di alcol. Dopo le prime cure fornite dagli stessi Carabinieri, è stato affidato al personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera per accertamenti.

Le indagini, ancora in corso, si basano su diversi elementi ritenuti utili dagli investigatori: oltre al martello sequestrato, i rilievi effettuati sul portone danneggiato e le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Al momento, i due uomini sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

