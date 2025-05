Cagliari, venerdì parziale chiusura delle vie Campidano e Pirastu

Il provvedimento di limitazione alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di un cantiere stradale

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di un cantiere stradale è stato necessario adottare delle limitazioni alla viabilità nella via Campidano, angolo via Pirastu, nella fascia oraria 9-15 di venerdì 16 maggio 2025. Le prescrizioni sono contenute nell’ordinanza n.1151 firmata il 13 maggio 2025 dal dirigente del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari.

Nel dettaglio, nella via Campidano tra vico Campidano e Piazza Deffenu, per metri lineari 56, nella fascia oraria 9-15 del 16 maggio 2025, verranno istituiti:il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, ad esclusione dei mezzi dell’impresa.

Nella via Pirastu nel senso di marcia in direzione dal Viale Diaz alla via Campidano:il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito.

Quanto sopra con obbligo di movieri fissi in via Pirastu angolo viale Diaz e in via Sonnino angolo Via Campidano.

