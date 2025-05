Il senatore del Pd è intervenuto dopo l'audizione dell'assessore Cani nella Commissione bicamerale insularità: "Non deve essere più una condizione da subire, ma una questione da governare"

Insularità, Meloni: “Necessario accelerare per legge che abbatta i costi”

Il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni è intervenuto dopo l’audizione nella Commissione bicamerale insularità dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani.

“Il lavoro della Commissione sull’attuazione dell’articolo 119 comma 6 della Costituzione, che riconosce gli svantaggi derivanti dall’insularità, non può restare fermo” ha affermato il senatore.

“Dopo oltre due anni – prosegue Meloni – e il deposito della proposta di legge predisposta dalla Commissione è necessaria un’accelerazione. Per questo ho sollecitato il Presidente della Commissione a farsi promotore di un’iniziativa politica che rilanci il percorso della nostra proposta sul fattore insulare, che punta a dotare le isole di strumenti concreti per abbattere i costi strutturali legati alla condizione di insularità”.

Il parlamentare ha poi sottolineato: “L’Assessore ha giustamente ricordato quanto i trasporti e l’energia incidano sulla competitività della Sardegna. Ma la risposta non può essere solo settoriale: occorre un intervento normativo organico, che consenta, ad esempio, di derogare ai vincoli europei sugli aiuti di Stato quando si tratta di compensare i costi legati all’insularità”.

“Auspico – ha concluso – che il mio appello venga accolto e si proceda in maniera spedita affinché l’insularità non sia più solo una condizione da subire, seppure presente in un principio costituzionale, ma una questione da governare con strumenti adeguati, efficaci e finalmente all’altezza delle sfide che le isole affrontano ogni giorno”.

