Cagliari, domani attese piogge più intense: il Comune invita alla prudenza

Per il momento la protezione civile non ha emanato ancora bollettini di allerta, ma il Comune non vuole correre rischi

Domani la città di Cagliari sarà soggetta a precipitazioni moderate secondo le previsioni effettuate dalla Protezione civile. Per questo motivo, il Comune ha deciso di emanare un bollettino di prudenza per tutti i cittadini.

L’attenzione maggiore è rivolta, come sempre accade in queste occasioni, alla municipalità di Pirri, in particolare relativamente alle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere.

“Le automobili parcheggiate in queste aree – scrive il comune – potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti”.

“Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di auto-protezione: Non scendere nei piani interrati o seminterrati; Non uscire di casa; Allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati”.

