Paura all'alba per un incendio in un’abitazione privata a Cagliari, dove le fiamme hanno causato ingenti danni e i Vigili del fuoco hanno evitato il peggio

Cagliari, paura in via Copenaghen: a fuoco una cantina

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore del mattino all’interno di una cantina situata in un’abitazione privata in via Copenaghen, a Cagliari. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando diverse segnalazioni hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

Le squadre di pronto intervento, coordinate dalla centrale operativa, sono arrivate tempestivamente sul posto con 3 mezzi: un’autopompa, un’autobotte e un automezzo dedicato al ricambio degli autoprotettori, per un totale di 9 operatori coinvolti nelle operazioni.

I Vigili del Fuoco hanno subito provveduto a circoscrivere l’area interessata, a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. Al termine delle operazioni di spegnimento, è stata avviata un’attenta verifica tecnica per stabilire le cause dell’incendio.

I primi accertamenti fanno ipotizzare un cortocircuito come probabile origine del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. L’intervento si è concluso senza conseguenze per gli abitanti dell’edificio.

