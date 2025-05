Sardegna al Salone del Libro: “Nostro stand punto di riferimento”

A dare il via alla presenza sarda l'omaggio del Club Jane Austen alla figura di Salvatore Satta per i 50 anni della sua scomparsa, con un viaggio alla scoperta delle sue parole

Aperta oggi la 37ma edizione del Salone internazionale del libro di Torino. L’assessora della Cultura Ilaria Portas ha inaugurato lo Spazio Sardegna, dove si alterneranno diversi appuntamenti tra lettura, editoria e libri sardi, celebrazione dei personaggi illustri dell’isola, cinema e laboratori per i più giovani.

“Lebias” è la parola scelta per interpretare in lingua sarda il tema del Salone “Le parole leggere”. A dare il via alla presenza sarda l’omaggio del Club Jane Austen alla figura di Salvatore Satta per i 50 anni della sua scomparsa, con un viaggio alla scoperta delle sue parole.



“Negli anni lo stand Sardegna è diventato un punto di riferimento – commenta l’assessora Ilaria Portas – e questa inaugurazione così attesa non ha lasciato dubbi, tantissime persone si sono fermate e hanno partecipato alle nostre attività e ai nostri lavori. Quest’anno, grazie alla collaborazione di tanti soggetti coinvolti, siamo riusciti a mettere insieme un programma di grande livello e qualità e già dal momento dell’inaugurazione stiamo raccogliendo i frutti di questa unità e di questo fare squadra. Celebriamo i tre personaggi illustri di cui ricorre l’anniversario dalla morte, Salvatore Satta, Emilio Lussu e Sergio Atzeni. Dei quali portiamo anche delle versioni cinematografiche partendo proprio dal film sulla vita di Lussu, delle loro opere negli eventi del Salone Off. La stessa immagine grafica che la Sardegna porta al Salone è un’opera di Jenny Atzeni, figlia del compianto Sergio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it