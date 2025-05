Cagliari, blitz antidroga al porto: cocaina nascosta nel bagnoschiuma

Un 39enne è stato arrestato questa mattina al porto di Cagliari con oltre un chilogrammo di cocaina nascosto nei flaconi di bagnoschiuma. L’operazione è scattata all’alba, durante un servizio straordinario di controllo predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per intercettare traffici di stupefacenti in arrivo via mare dalla Penisola.

I militari, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari e dalle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno intensificato le verifiche sui passeggeri appena sbarcati da un traghetto proveniente da Napoli. A insospettire gli operatori è stato il comportamento del cane antidroga nei confronti di un uomo e dei suoi bagagli.

All’apparenza tutto sembrava in regola, ma l’attenzione insistente dell’animale su alcuni contenitori di prodotti per l’igiene personale ha spinto i Carabinieri a un controllo più approfondito. All’interno dei flaconi sono stati così scoperti oltre cento ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa un chilo e cento grammi.

Una quantità di droga che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro una volta immessa nel mercato locale. L’uomo, domiciliato fuori regione e già monitorato dalle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato e trasferito nella casa circondariale di Uta, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, che ha assunto il coordinamento dell’indagine.

