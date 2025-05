Pago-Enardu, altro che matrimonio: “Ci siamo lasciati a Pasquetta”

L'ex tronista sarda ha voluto fare chiarezza, dopo che il cantante era andato in un salotto televisivo a parlare del loro matrimonio, citando l'ex moglie come prima invitata

Pago e Serena Enardu non si sposeranno. Lo ha svelato l’ex tronista in una serie di stories pubblicate su Instagram, in risposta alle dichiarazioni dell'(ormai) ex compagno nel programma tv “La Volta Buona“.

In quella occasione, il cantante aveva rivelato che l’ex moglie Miriana Trevisan sarebbe stata una delle invitate al suo matrimonio.

A quel punto, Enardu ha utilizzato i social per fare chiarezza sullo stato delle cose, svelando che la relazione sarebbe naufragata il giorno di Pasquetta e che da quel giorno non si sono più rivisti.

“Voglio dire a tutto c’è un limite. Mi sono chiusa in un religioso silenzio perché è un momento molto delicato. Poi però vedo che c’è chi si siede tranquillamente in un salotto televisivo a parlare. Io e Pago in questo momento non stiamo insieme. Ci siamo lasciati a pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Pago ha preso la sua valigia, se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Quindi rido quando comincio a vedere invece, trasmissioni, interviste… Dove si parla del nostro matrimonio e addirittura abbiamo anche il primo invitato”.

Enardu ha chiuso chiedendo al suo ex di raccontare la verità, nel momento in cui viene chiamato nei salotti televisivi.

“Io chiedo gentilmente alle persone di avere rispetto, tutto qui, quello che io ho sempre avuto fino ad ora. La mia bocca ha sempre taciuto, è sempre rimasta cucita e vorrei che gli altri facessero lo stesso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it