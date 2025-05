America’s Cup a Napoli, Todde: “In Sardegna non si è investito prima”

“Ho chiamato il sindaco Manfredi, cui sono molto legata, per complimentami e fargli gli auguri anche se ammetto che mi avrebbe fatto piacere avere l’America’s Cup da noi”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta l’assegnazione dell’America’s Cup a Napoli a margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti a Sorrento.

“Noi scontiamo il fatto che probabilmente in passato non abbiamo fatto i giusti investimenti per mantenere alta l’attenzione sulla Coppa America e queste sono decisioni che chiaramente non maturano in poco tempo” aggiunge la presidente nelle parole riportate dall’Ansa. “So che la Camera di Commercio di Napoli e l’intero sistema campano si è mosso da anni per portare questo risultato e questo credo abbia pagato”.

E sulle polemiche scatenate proprio dal Movimento 5 Stelle aggiunge: “Nell’ultimo anno potevamo fare ben poco. Abbiamo la fortuna di ospitare Luna Rossa nel porto di Cagliari e abbiamo intenzione di fare in modo di tenerla lì il più a lungo

possibile. E inoltre abbiamo l’intenzione, cosa che stiamo già

facendo, di facilitare il più possibile le iniziative del mondo

della vela. Ma ripeto: iniziative di questo genere vanno portate

avanti con largo anticipo e questo nel nostro caso non è stato

possibile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it