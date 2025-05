Cagliari piange Nichi Grauso: fondò il primo giornale online

Cagliari piange la morte di Nichi Grauso: aveva 76 anni ed era malato da tempo. Al suo ingegno si deve la nascita del primo giornale online in Europa nel lontano 1994.

Un imprenditore con una spiccata capacità di anticipare i tempi, un vero precursore nel panorama emergente dell’informazione, seppe cogliere i segnali di un avvenire imminente. Nel 1975, fu l’artefice della nascita di Radiolina Fm 98 Mhz, la prima emittente radiofonica privata in Sardegna e tra le prime a livello nazionale. A distanza di pochi mesi dall’avvio di questa pionieristica esperienza radiofonica, estese la sua visione al settore televisivo, inaugurando le trasmissioni di Videolina, la prima televisione terrestre dell’Isola.

Nel 1994, in un’epoca in cui il web rappresentava ancora un’entità enigmatica e sconosciuta ai più, diede vita al sito Unionesarda.it. Questa iniziativa lo consacrò come il fondatore del primo quotidiano online in Europa e del secondo a livello globale, preceduto unicamente dal Washington Post.

Nel febbraio del 2024, una diagnosi inappellabile segnò la sua vita: carcinoma a piccole cellule, giudicato inoperabile.

