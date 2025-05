Monastir, incidente sulla 131: coinvolte 3 auto

Grosso spavento lungo la ss 131, dove intorno alle 20.00 si è verificato un incidente stradale al Km 22, nel territorio di Monastir, dove sono rimaste coinvolte 3 autovetture.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e provveduto all’estrazione di un passeggero rimasto bloccato all’interno di uno dei mezzi. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario, intervenuto con 2 ambulanze, per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco e ai soccorritori, anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it