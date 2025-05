Napoli-Cagliari, folle attesa dei tifosi: in 400mila in coda per i biglietti

Oltre 400mila persone sono in coda per acquistare un biglietto per la sfida della vita per Napoli, ovvero quella contro il Cagliari. Il match di venerdì sera assegnerà lo scudetto, perché si giocherà in contemporanea con Como-Inter e una tra azzurri e nerazzurri dovrà spuntarla.

Così tutti i tifosi vogliono provare ad essere testimoni diretti della storia e si sono riversati sulle ricevitorie online alla ricerca di un biglietto.

Il risultato è che ora in coda ci sono appunto più di 400mila persone che sperano di acquistare almeno un tagliando.

Ad ogni modo, la città si sta già attrezzando per fare fronte all’evento. Si sta discutendo l’installazione di 3 maxischermi e nelle ultime ore è ventilata la possibilità di vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari, così da poter aprire anche il settore ospiti ai tifosi del Napoli.

“In questo momento, il settore ospiti del Maradona è dei tifosi del Cagliari, ma vista la classifica dei rossoblù e la salvezza acquisita, potrebbero anche vietare la trasferta e aprire il settore ospiti ai napoletani” ha affermato Amedeo Bardelli, responsabile della sezione di Sport di TicketOne, l’azienda che vende i biglietti.

Insomma, a prescindere da come andrà a finire, Napoli-Cagliari è già cominciata.

