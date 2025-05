Non è la prima volta che si verificano delle infiltrazioni d'acqua nella Mensa: "A rischio c'è la nostra sicurezza" commentano gli studenti

Cagliari, piove (di nuovo) dentro la mensa di via Trentino: studenti infuriati

Fuori c’è il sole, ma dentro la mensa universitaria di via Trentino a Cagliari ancora una volta piove. In prossimità del punto in cui sono posti i banconi è stato posto un secchio che raccoglie l’acqua che cola dal soffitto.

“Abbiamo sentito gli uffici: ci è stato detto che si è rotto un tubo nella Casa dello Studente (attualmente chiusa per lavori) e che i manutentori sono già al lavoro per le riparazioni” scrivono i rappresentanti degli studenti.

Intanto però non si placa l’indignazione degli studenti: non è la prima volta che si verifica un disagio del genere all’interno di una delle mense più frequentate, perché raccoglie chi studia nella facoltà di Studi Umanistici, Ingegneria e in parte anche Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia.

“Una situazione del genere è inaccettabile anche perchè la mensa dovrebbe essere un diritto. Non possiamo rischiare di mettere a rischio la nostra sicurezza” hanno affermato alcuni studenti che frequentano abitualmente il punto ristoro.

