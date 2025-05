Anna Maria Cabiddu, da Siurgus Donigala tra le regine dell’apicoltura italiana

L’apicoltrice Anna Maria Cabiddu di Siurgus Donigala ha ritirato a Roma il premio APInRosa, dedicato ai volti e alle storie dell’apicoltura femminile in Italia

C’è anche l’apicoltrice Anna Maria Cabiddu di Siurgus Donigala tra le 20 vincitrici del premio APInRosa, dedicato ai volti e alle storie dell’apicoltura femminile in Italia. La cerimonia si è tenuta ieri nella Sala Serpieri di Palazzo della Valle a Roma, sede di Confagricoltura, in occasione dell’ottava Giornata mondiale delle api.

APInRosa è il progetto ideato e condotto dalla giornalista Valentina Calzavara per la valorizzazione di genere in apicoltura, attraverso un concorso con premiazione e la divulgazione giornalistica delle storie delle 20 apicoltrici vincitrici. Per l’occasione, nel chiostro di Palazzo della Valle, è stata allestita la mostra-omaggio con le storie e le fotografie delle premiate, proposte attraverso una serie di totem espositivi.

Alle vincitrici sono stati consegnati un omaggio a tema e la medaglia commemorativa della Fai con l’ape di Efeso in argento. Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura ed è promosso dalla Federazione Apicoltori Italiani presieduta da Raffaele Cirone.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la senatrice Silvia Fregolent, l’onorevole Marina Marchetto Aliprandi, Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna e Viviana Broglio, presidente Confagricoltura Donna Roma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it