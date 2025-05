"Invierò una richiesta al Prefetto e Tavolo sicurezza, affinché si attivino con la Lega Calcio per la trasmissione in chiaro", così il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone

Napoli-Cagliari, richiesta per la trasmissione in chiaro della partita

Il consigliere comunale di Napoli, Presidente Commissione Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile, Nino Simeone, vuole presentare una richiesta alla Lega Calcio per la trasmissione in chiaro del match di venerdì allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Cagliari a seguito dell’enorme richiesta di biglietti per l’ultimo match della stagione che, ovviamente, non potrà accontentare tutti.

“Nelle prossime ore intendo formalizzare una richiesta al Prefetto e al Tavolo della Sicurezza, attualmente impegnati a garantire un servizio pubblico volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza, insieme al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari”, dichiara il consigliere napoletano.

“L’enorme richiesta di biglietti e l’impossibilità di accontentare tutti i tifosi, unita alla forte valenza simbolica di questo appuntamento, rendono necessario garantire a tutti la possibilità di seguire la gara in diretta, evitando rischi per l’ordine pubblico e situazioni di tensione dovute a possibili assembramenti”.

