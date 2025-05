A Cagliari, il Pd lancia la grande sfida sulle politiche abitative

“Riabitare Cagliari” vuole essere un laboratorio aperto di riflessione e proposta. In cui le idee si confrontano per costruire insieme una città più giusta, abitabile e solidale” spiegano i promotori

Casa, diritti, rigenerazione urbana e coesione sociale: il gruppo consiliare del Partito Democratico di Cagliari insieme alla segreteria cittadina e ai Giovani Democratici lancia un programma d’ascolto della cittadinanza.

“In un tempo segnato da precarietà abitativa, costi elevati, caro affitti e pressioni da parte del turismo e degli investimenti speculativi, il PD di Cagliari sceglie la strada della collaborazione e dell’ascolto” fanno sapere in una nota.

L’intento dell’iniziativa è quella di approfondire la proposta di Piano Casa Nazionale che la segreteria nazionale Elly Schlein sta portando avanti da diversi mesi. E che si avvia a diventare parte integrante del programma di governo del prossimo centrosinistra.

“In un momento in cui le politiche pubbliche sono chiamate a rispondere in modo concreto alle disuguaglianze, l’amministrazione comunale si appresta a adottare il nuovo piano urbanistico comunale. ‘Riabitare Cagliari’ vuole essere un laboratorio aperto di riflessione e proposta. In cui le idee si confrontano per costruire insieme una città più giusta, abitabile e solidale”.

Durante l’iniziativa d’ascolto, che inizierà nel quartiere di Sant’Elia il 21 maggio, saranno coinvolti anche urbanisti, amministratori, attivisti.

