Cocco incalza Truzzu: “Cosa pensa dello scempio di FdI contro la Sardegna?”

il consigliere di Uniti per Alessandra Todde chiama in causa il collega sul disegno di legge di Fratelli d'Italia sulla sottrazione di controllo delle aree militari al governo regionale

Sulle parole di Alessandra Todde sulla mancanza di pregiudizi futuri sul Nucleare a energia pulita, Paolo Truzzu e aveva plaudito il cambio di pensiero della governatrice. Nel giro di poche ore, la Presidente ha fatto chiarezza sulla sua posizione. E per il consigliere regionale Sebastian Cocco è stata l’occasione per attaccare il collega di centrodestra.

“Fa piacere leggere le dichiarazioni di Truzzu sul nucleare. E fa sorridere quanto non abbia compreso minimamente cosa intendesse la presidente Todde nel suo intervento di questa mattina”.

In una nota, l’esponente di Uniti per Alessandra Todde ne ha approfittato per incalzare Truzzu sul Disegno di Legge 1887, a firma dell’On. Paola Maria Chiesa (FdI).

“Lo sa Truzzu che questo è un provvedimento, sostenuto dal suo partito, che mina in profondità le competenze delle regioni in materia ambientale, sottraendogli ogni controllo sui territori dove sorgono complessi militari? Lo sa che questa è una proposta che rappresenta un autentico attacco all’autonomia regionale e che potrebbe ridurre il controllo sulle aree militari? Anziché attaccare la Todde con polemiche basse, perché Truzzu non ci fa sapere come vuole impedire questo ennesimo attacco alla Sardegna? Noi non lo possiamo accettare e non resteremo in silenzio”.

