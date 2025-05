Tragica caduta a Marrubiu: muore il fratello di Doddore Meloni

Tragedia sul lavoro questo pomeriggio in un caseificio di Marrubiu: a perdere la vita è stato Antonio Meloni, 76 anni. In quel momento era impegnato su un vecchio montacarichi nel piazzale davanti alla struttura per alcuni lavori di manutenzione. Da qui la caduta di cinque metri.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118: le condizioni dell’uomo si sono aggravate col passare dei minuti, finché non è sopraggiunto l’arresto cardiaco. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita, fatale un grave trauma alla testa.

Meloni era il fratello dell’indipendentista Salvatore Meloni, “Doddore”, scomparso nel 2017.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e gli ispettori dello Spresal della Asl di Oristano.

