Cagliari, dura giornata di incidenti: scontro anche in piazza d’Armi

Un'altra giornata complicata a Cagliari per la viabilità: sono stati ben tre gli incidenti, l'ultimo dei quali avvenuto in piazza d'Armi intorno alle 20

Un’altra giornata complicata a Cagliari per la viabilità: sono stati ben quattro gli incidenti, l’ultimo dei quali avvenuto in piazza d’Armi intorno alle 20:00.

Stamane traffico bloccato per due tamponamenti avvenuti sull’Asse Mediano. Nel pomeriggio invece una carambola ha coinvolto tre auto sulla 195. In tutti i casi lievi feriti e qualche spavento.

L’ultimo incidente in serata in piazza d’Armi, probabilmente per una mancata precedenza all’uscita dei semafori: scontro tra due auto, traffico in tilt e l’arrivo di una ambulanza per le cure degli occupanti dei veicoli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it